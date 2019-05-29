ЦИК: Самому пожилому избирателю в Азербайджане 125 лет

29 мая 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самому пожилому избирателю в Азербайджане 125 лет. Это - жительница Бардинского района Самарга Аллахвердиева (1894).

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в среду Trend.

По его словам, также старейшим избирателем является 107-летний Шахверди Ахмедов из 120-го Лачинского избирательного округа.

Панахов напомнил, что в прошлом году самым пожилым избирателем Азербайджана был Сафтар Гурбанов (1900) из 66 округа в Билясуварском районе.

По его словам, на сегодня в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателя.

"Процесс уточнения избирательных списков начался в январе. В сравнении с прошлым годом в этом году число избирателей увеличилось на 21 тысячу человек. Из них 50,83 процента - женщины, 49,17 процента - мужчины", - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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