В 12 пунктах Баку работают 450 специальных автобусов для перевозки зрителей финала Лиги Европы УЕФА

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением финального матча Лиги Европы УЕФА, Бакинское транспортное агентство работает в усиленном режиме.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Бактрансагентство, для комфортной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах Баку будут работать 450 специальных автобусов.

В частности, зрители, имеющие билеты на игру, могут отправиться на Олимпийский стадион от станции метро "28 мая" (Сад Самед Вургуна) и станции "Гара Гараев" на экспресс-автобусах маршрутов Х2 и Х1, соответственно.

Отметим, что сегодня на 68-тысячном Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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