В Азербайджане повысится качество медуслуг

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медицинские учреждения раз в пять лет будут проходить аккредитацию.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в Милли Меджлисе (парламент) предлагают внести изменения в закон “Об охране здоровья населения”.
Согласно предложенным изменениям, медицинским учреждениям по прохождении аккредитации будет выдаваться свидетельство.
Целью аккредитации является определение соответствия качества медицинских услуг и деятельности медицинских учреждений правовым нормам. В то же время население получит возможность выбора соответствующих медицинских учреждений по критериям качества медицинских услуг.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.