В Азербайджане повысится качество медуслуг

30 мая 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медицинские учреждения раз в пять лет будут проходить аккредитацию.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в Милли Меджлисе (парламент) предлагают внести изменения в закон “Об охране здоровья населения”.

Согласно предложенным изменениям, медицинским учреждениям по прохождении аккредитации будет выдаваться свидетельство.

Целью аккредитации является определение соответствия качества медицинских услуг и деятельности медицинских учреждений правовым нормам. В то же время население получит возможность выбора соответствующих медицинских учреждений по критериям качества медицинских услуг.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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