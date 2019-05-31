В Азербайджане начинается конкурс для учителей, желающих сменить место работы

31 мая 2019 23:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третьего июня стартует конкурс в связи со сменой места работы преподавателей, занятых на постоянной основе в системе министерства образования.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, для участия в конкурсе соискатели должны пройти регистрацию по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.

Онлайн-прием документов завершится в полночь 10 июня.

Рабочие места учителей будут изменены в соответствии со специальностью и подразделением, по которым они проходили диагностическую оценку или конкурс по приему на работу. При распределении по вакансиям, за основу будут брать баллы, набранные на конкурсе по приему или диагностической оценке.

По завершении электронной регистрации, кандидаты будут приглашены в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования со своими личными делами.

После рассмотрения персональной информации кандидатов будет вынесено соответствующее решение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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