Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Лянкяране (ФОТО)

2 июня 2019 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева организовал в Лянкяране ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

На ифтаре приняли 350 человек, в том числе члены семей шехидов, живущих в районе, семьи, ветераны войны, верующие и религиозные деятели

На церемонии были высоко оценены реализуемые со стороны президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой проекты в сфере организации благотворительных акций и оказания помощи людям, нуждающимся в социальной заботе.

На ифтаре говорилось о достоинствах месяца Рамазан, было отмечено, что этот месяц является воодушевлением единства, равенства и солидарности среди людей. Также были озвучены пожелания благополучия и мира нашей стране, прочитаны молитвы за упокой души великого лидера Гейдара Алиева, героических сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

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