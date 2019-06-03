Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается юго-западный ветер, температура морской воды составит 19-20 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается юго-западный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса.

Вечером в некоторых горных районах страны ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, град, утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 33-38, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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