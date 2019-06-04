Какой будет погода в праздничные дни?

4 июня 2019 02:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, умеренный северный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью 21-23, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем - 40-50 процентов.

В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветерю

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью 21-23, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем - 40-50 процентов.

Пятого и шестого июня на пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается юго-западный ветер, температура морской воды составит 19-20 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается юго-западный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса.

В районах Азербайджана в среду и четверг будет в основном без осадков. Однако пятого июля вечером в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, сопровождаемые молниями. Есть вероятность выпадения града. Утром местами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью от 16-21 градусов тепла, днем – 25-30 градусов тепла.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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