Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в праздничном мероприятии «Прекрасный день», посвященном Международному дню защиты детей (ФОТО) (версия 2)

3 июня 2019 21:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялось праздничное мероприятие «Прекрасный день», посвященное Международному дню защиты детей. Мероприятие было организовано Центром творчества при участии Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД).

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Директор Центра творчества Магсуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова проинформировала о мероприятии. Она отметила, что праздничное мероприятие «Прекрасный день» называется так же, как один из рассказов народного писателя, видного кинодраматурга и режиссера Магсуда Ибрагимбекова. «Дети – наше будущее. Их праздник – это наш праздник»,- сказала она.

Выступившая на мероприятии председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, что детская политика – одно из важнейших направлений государственной политики Азербайджана. В нашей стране приняты важные документы, направленные на решение проблем детей в различных сферах. Сегодня в Азербайджане созданы все возможности для развития детей. Здоровье, благополучие, счастливая жизнь подрастающего поколения всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Центру творчества были вручены дипломы ГКПСЖД.

Руководитель аппарата Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Риад Гасымов отметил, что будущее детей – один из основных приоритетов государства. Руководство страны чутко относится к этому вопросу. Одно из главных направлений государственной политики заключается в обеспечении образования, здоровья детей, эффективного проведения ими своего досуга.

Руководители Творческого объединения YARADAN Нигяр Рзаева и Вюсаля Рзаева поздравили детей с праздником, выразили им добрые пожелания. Они рассказали о проводимой в нашей стране работе в области обучения и воспитания детей, их здоровья.

В мероприятии участвовали более 40 детей из проектов «ИстедАрт» и «Дети-творцы».

Затем дети приняли участие в мастер-классах, организованных молодыми художниками, музыкантами, фотографами и хореографами, развлекательных играх, музыкальных состязаниях.

Детям были вручены подарки Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Отметим, что проект «Дети-творцы» Творческого объединения YARADAN направлен на создание условий для выявления, развития и реализации способностей детей в возрасте от 12 до 16 лет, в том числе детей с инвалидностью, из малообеспеченных семей, интернатов и убежищ.

А «ИстедАрт» - это проект, реализуемый Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичеришехер» для выявления умений, творческих способностей детей с особенностями развития и лишенных родителей.

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