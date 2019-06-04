Обновленный клубный рейтинг УЕФА: "Карабах" опередил "Милан" и "Лестер"

4 июня 2019 05:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - УЕФА опубликовало обновленный по итогам прошедшего сезона клубный рейтинг, сообщает Trend со ссылкой на УЕФА.

Первое место в рейтинге занял мадридский "Реал", второе - "Барселона", третье - "Бавария". В первую десятку также вошли мадридский "Атлетико", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Севилья", "ПСЖ", "Арсенал" и "Порту".

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах", опередив такие клубы, как итальянский "Милан" (78), английский "Лестер" (72) и голландский "Фейенорд" (71), занял 70-е место в рейтинге.

Другие азербайджанские клубы "Габала", "Кешля", "Нефтчи", "Зиря" и "Кяпяз" заняли 173, 273, 274, 275 и 276 места соответственно.

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