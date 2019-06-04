Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан

4 июня 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

“Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю Вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания, - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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