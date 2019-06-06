С марихуаной задержан житель Губинского района (ФОТО)

Баку. /Trend/- Задержан сельский житель, заподозренный в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на региональную Губинскую группу пресс-службы МВД, в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения Губинского района, задержан ранее судимый 49-летний Имран Алиев, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
В результате личного досмотра, у него было обнаружено и изъято около 350 граммов сушеной марихуаны.
Как сообщил задержанный, наркотическое средство он нашел и оставил у себя для личного пользования.
По факту ведется расследование.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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