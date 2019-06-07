Студенты Бакинской высшей школы нефти продолжат практику в Maire Tecnimont

БАКУ/Trend/- В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) подвели итоги производственной практики студентов БВШН в итальянской компании Maire Tecnimont Group в рамках реализуемой Программы развития, сообщает Trend со ссылкой на школу.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, первый вице-президент Maire Tecnimont group по специальным инициативам и региональной координации, а также по России и Каспийскому региону Джанни Бардаззи, другие представители компании, а также профессора, учителя и студенты школы. Среди участников также были глава представительства KT-Kinetics Technology в Азербайджане – подрядчика Maire Tecnimont, Никколо Хайлперн, менеджеры по развитию бизнеса Maire Tecnimont Наталья Сиразутдинова, отдела по связям с общественностью и коммуникациям Массимо Дапото и др.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов сообщил о том, что четыре студента 5-го курса факультета химической инженерии завершили практику в представительстве итальянской компании Maire Tecnimont в Азербайджане.

“Эти студенты начнут работать в компании в следующем году. В результате успешного прошлогоднего сотрудничества двое выпускников БВШН в настоящее время являются сотрудниками компании, а четверо студентов пройдут бесплатное обучение в летней школе компании в итальянском городе Сортино”, сообщил ректор.

Гасымов также сообщил, что при поддержке компании планируется создание в БВШН исследовательской лаборатории полимерных материалов.

Бардаззи, в свою очередь, отметил перспективы будущего сотрудничества.

“Согласно двусторонней договоренности, БВШН рекомендует компании своих лучших студентов. Став нашими сотрудниками, они уже стали участниками бизнеса компании по получению прибыли и инвестированию,” - подчеркнул вице-президент.

Студенты выразили благодарность руководству школы и компании за возможность прохождения практики в Maire Tecnimont.

В заключение встречи студентам вручили сертификаты об успешном завершении производственной практики и приглашения на работу.

Отметим, что вышеупомянутая «Программа развития» с участием студентов 4 и 5 курсов БВШН, претворяется в жизнь на основе подписанного 19 октября 2016 года соглашения о сотрудничестве между БВШН и итальянской компанией Maire Tecnimont Group, специализирующейся в области инженерии, строительства, технологий, лицензирования в сфере энергетики и нефтегазодобычи.

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