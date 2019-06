В Азербайджане идет основной этап международной программы по оценке знаний школьников

БАКУ - /Trend/ - Начиная со второй декады мая Институт образования Азербайджана (ИОА) приступил к проведению основного этапа TIMSS 2019 (Trends In InternatIonal MathematIcs and ScIence Study) - международной оценочной программы по математическим и естественным наукам.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ИОА, на основном этапе международного оценочного исследования, ученики отвечают на адресованные им вопросы и выполняют задания.

Также TIMSS предлагает студентам, их родителям, учителям и директорам школ заполнить опросные листы для изучения условий проживания учеников, их школьного опыта и знаний в области математических и естественных наук.

Отметим, что опросы составляются в соответствии с рамочным документом и обновляются национальными исследовательскими координаторами TIMSS и Международным комитетом экспертов по опросу TIMSS, согласно результатам оценивания.

Целью исследований TIMSS является оценка в глобальном контексте успехов образовательной системы, сбор информации об образовательной политике, оценка влияния новой или обновленной политики, выделение областей с низкими показателями и стимулирование развития школьной программы, в то же время изучение знаний учеников в области математических и естественных наук. Информация, полученная из этих опросов, отражает динамичную картину применения образовательной политики. На основе результатов опроса поднимаются важные вопросы и предлагаются направления для развития образования.

На основном этапе исследований, намечено участие до 6500 учеников из 252 классов, выбранных случайным образом Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (InternatIonal AssocIatIon for the EvaluatIon of EducatIonal AchIevement) из общеобразовательных школ столицы, других городов и районов. В исследованиях, участвуют ученики четвертого класса, как азербайджанского, так и русского сектора.

Отметим, что исследование TIMSS проводятся Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений с 1995 года каждые четыре года (1999, 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019) . Оцениваются знания учеников четвертых и восьмых классов в области математических и естественных наук..

Для оценки эффективности своей образовательной системы информацией TIMSS пользуются около 70 стран, и с каждой оценкой к программе примыкают новые страны.

В последний раз наша страна участвовала в исследованиях TIMSS в 2011 году и была представлена учениками четвертого класса.

