Сборная Азербайджана провела очередной матч в рамках отборочного этапа Евро-2020

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу в субботу в рамках отборочного этапа Евро-2020 встретилась со сборной Венгрии, сообщает Trend.

Матч, который прошел в Баку на стадионе Bakcell Arena завершился победой гостей со счетом 3:1. Счет во встрече открылся на 16-й минуте голом, забитым венгром Вилли Орбаном. Второй гол на свой счет также записал Орбан, оформив тем самым дубль.

Единственный гол у сборной Азербайджана на 69-ой минуте забил Махир Эмрели.

Третий гол забил Давид Холман.

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