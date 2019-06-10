В Азербайджане сменить место работы хотят более 11 тыс. учителей

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается электронный прием документов для участия в конкурсе по смене места работы учителей, работающих по бессрочным договорам в общеобразовательных школах, которые входят в систему министерства образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Претенденты могут сегодня до 23:59 пройти регистрацию, пройдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme

Для участия в конкурсе электронную регистрацию прошли уже 11 238 человек, 4622 - подтвердили свои заявления, обращения 96 претендентов были отклонены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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