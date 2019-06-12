В БГУ подвели итоги проекта «Пушкиниана - 2019» (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось торжественное подведение итогов проекта «Пушкиниана - 2019», проходившего под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира», сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Организаторами проекта являются посольство Российской Федерации в Азербайджане, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Русская община Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Учащиеся школ и студенты вузов Азербайджана с марта по май 2019 года участвовали в конкурсах чтецов, сочинений, постановок мини-спектаклей, творческих презентаций и на лучшее исполнение музыкальных произведений, написанных на стихи Александра Пушкина. Они проводились на площадках Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Бакинского музея миниатюрной книги, Дома-музея Самеда Вургуна, Дома-музея Вагифа Мустафазаде, Дома-музея Ниязи, Дома-музея Кара Караева, Дома-музея Узеира Гаджибекова, Музейного центра Министерства культуры Азербайджанской Республики и Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

Победителей «Пушкинианы» поздравили и вручили им дипломы и памятные подарки проректор БГУ Ирада Алиева, депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, советник Посольства Российской Федерации Игорь Еронин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества Александр Каламин, протоиерей Дионисий Свечников и руководитель Русского центра при БГУ Фонда «Русский мир» Арзу Мамедова.

Среди победителей «Пушкиниана - 2019» - магистрант факультета филологии БГУ Рафаэлла Гасанова.

Одним из награжденных стал учащийся классической гимназии № 160 города Баку и актер детского театра-студии «Гюнай» Иван Телегин, принявший участие в состоявшемся на Красной площади в Москве суперфинале международного конкурса чтецов «Живая классика», посвященного 220-летию Александра Пушкина.

Руководитель Русского центра Фонда "Русский мир" Арзу Мамедова удостоена почетной грамоты за председательствование в жюри.

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