Минэкологии предупредило об опасных пляжах Каспия

12 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пляжи на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района непригодны для купания.

Об этом сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов (УККЭМ) Арастун Гасанов, передает в среду Trend.

По его словам, в связи с открытием пляжного сезона сотрудники управления Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинги на пляжах северных и южных регионов. Были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические исследования.

По результатам анализов стало ясно, что морская вода на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района опасна для купания . Но микробиологическое состояние морской воды на территориях муниципалитетов Ялама, Сейидлер и Истису Хачмазского района находится в пределах нормы и пляжи безопасны для купания.

Гасанов добавил, что на основе анализов проб морской воды с пляжей южных регионов, было решено, что пляжи находящиеся на административной территории районов Лянкаран и Астара также пригодны для купания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств
Азербайджан 17:47
В Азербайджане продолжаются масштабные работы по ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 10 июня 15:02
Азербайджан ограничит импорт старых автомобилей
Общество 22 мая 22:11
Минэкологии о происхождении осетровых на рынках Азербайджана
Общество 14 мая 20:41
Минэкологии Азербайджана обеспокоено загрязнением Каспия в Хачмазе
Общество 2 мая 16:28
В Азербайджане посажено свыше 550 тыс. деревьев - минэкологии
Общество 12 апреля 19:01
Лента новостей
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Другие страны 17:55
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)
Политика 17:54
В узбекском Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств
Экономика 17:50
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для поступающих на госслужбу
Общество 17:50
В Грузии будут построены новые участки магистральных газопроводов
Экономика 17:49
Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств
Азербайджан 17:47
В Египте 32 человека получили пожизненное за попытку убийства президента
Другие страны 17:42
Удивительная пара на улицах городов мира исполняет азербайджанские песни (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17:31
«Один пояс и один путь» придал новый импульс китайско-азербайджанским отношениям
Экономика 17:29