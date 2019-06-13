Сократилось число азербайджанцев, получающих образование за границей по государственной линии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В текущем учебном году число азербайджанских студентов, получающих образование за границей по государственной линии, сократилось более чем в два раза, сообщает Trend.

В 2013-2014 годах за границей по государственной линии обучалось 3035 азербайджанских студентов, в 2017-2018 годах эта цифра составила 1800, а в 2019 году сократилось до 751.

Азербайджанские студенты, получающие образование за рубежом по государственной линии, чаще всего выбирают высшие учебные заведения Турции. При сравнении с прошедшим периодом, число азербайджанцев обучающихся в Турции по государственной линии сократилось примерно в два раза.

В 2013-2014 годах в Турции получали образование 1024 азербайджанца, в 2017-2018 годах - 569, а в 2018-2019 годах эта цифра упала до 243.

Россия занимает второе место по предпочтениям азербайджанских студентов получающих образование по гослинии.

Так в 2013-2014 годах в России обучалось 377 азербайджанских студентов, в 2017-2018 годах - 215, а в 2019 году эта цифра сократилась до 184.

Азербайджанские граждане для получения образования также выбирают Великобританию, Германию, Канаду, Нидерланды и другие европейские страны.

Согласно информации на 2017-2018 учебный год, в Великобритании по гослинии получали образование 289 студентов (пять лет назад - 499), в Германии - 188 (пять лет назад - 351), в Канаде - 137 (пять лет назад - 179), в Нидерландах - 98 (пять лет назад - 67).

По имеющимся данным, в Великобритании по гослинии получают образование 92 азербайджанских граждан, в Германии - 98, в Канаде - 48, в Нидерландах - восемь.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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