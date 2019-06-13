В Азербайджане утвержден план мер по выполнению госпрограммы по обеспечению пищевой безопасности до 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Утвержден План мер по выполнению «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг». Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Согласно Плану мер, в течение этого года планируется подготовить законопроект «О пищевой безопасности», предложения к нему, а также обеспечить приведение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм и правил в соответствие с международными требованиями или разработать новые нормы и правила.

Кроме того, будут подготовлены предложения для совершенствования требований и механизмов контроля по производству, переработке и обороту диетического и детского питания и др.

Проконтролировать исполнение приказа поручено замминистра Рагиму Алиеву.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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