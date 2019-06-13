Установленные на проспекте Гара Гараева дорожные знаки предотвратят пробки (ФОТО)

13 июня 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предписывающие дорожные знаки, установленные на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, предотвратят возникновение пробок.

Об этом агентству Trend сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев. Глава пресс-службы заявил, что предпринимаются меры по регулированию дорожного движения на отрезке пути между торговым центром «Диглас» и «8 км». В результате проведенных мероприятий на этой территории не образуются пробки, обеспечено свободное передвижение транспорта.

(Автор: Черкашин Вячеслав. Редактор: Хазар Ахундов)

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