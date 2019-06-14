"Последний звонок" в бакинских школах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана прозвенел «последний звонок», сообщает в пятницу Trend.

В связи с продлением с 2016 года учебного года до 14 июня "последний звонок" проводится в этот день.

Отметим, что в 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 113 815, XI классы - 80 514, вечерние школы - 674 человека.

В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования по Баку окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Фото: Заур Мустафаев)

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