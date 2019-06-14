"Последний звонок" в бакинских школах (ФОТО)

14 июня 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана прозвенел «последний звонок», сообщает в пятницу Trend.

В связи с продлением с 2016 года учебного года до 14 июня "последний звонок" проводится в этот день.

Отметим, что в 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 113 815, XI классы - 80 514, вечерние школы - 674 человека.

В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования по Баку окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минск нацелен на скорый запуск контейнерного маршрута в направлении Баку
Бизнес 10:57
В школах Азербайджана сегодня прозвенит "последний звонок"
Общество 09:05
Посвящается учителям Азербайджана от благодарных учеников! Последний звонок… (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 13 июня 18:46
На «последнем звонке» в школах Баку будут участвовать сотрудники дорожной полиции
Общество 13 июня 10:26
Пожар в многоэтажном здании в Баку, эвакуированы более 80 человек
Происшествия 12 июня 22:19
Известны имена пострадавших в ДТП с участием автобуса в бакинском поселке
Происшествия 12 июня 09:21
Лента новостей
В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:47
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голля и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
США откроют в Грузии коммерческое представительство
Грузия 15:42
В Казахстане выросли цены на экспортируемые и импортируемые товары
Бизнес 15:37
Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести
Другие страны 15:34
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет
Общество 15:33
Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Беларусь 15:32
Узбекистан лидер среди среднеазиатских стран для граждан Турции в целях поиска работы
Бизнес 15:31
Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном
Кыргызстан 15:29