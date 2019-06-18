В Израиле показали документальный фильм «Архитектор независимой родины»

БАКУ/Trend/ - В Израиле в Азербайджанском Культурном центре продемонстрировали короткометражный документальный фильм «Архитектор независимой родины», посвящённый жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, передает Trend.

В эти дни в Азербайджане вспоминают тяжёлые времена 1993-го года, когда в стране царил хаос из-за войны в Карабахе. У власти в то время был Народный фронт, в рядах которого царили разлад и коррупция. Население Азербайджана впало в отчаяние из-за беспредела, который охватил все области жизнедеятельности и властные структуры страны. Положение в стране усугублялось прискорбными событиями на карабахском фронте, где Азербайджан пядь за пядью терял свои земли.

Именно в это время народ Азербайджана требовал вернуть к власти своего бывшего лидера Гейдара Алирза оглы Алиева. Гейдар Алиев не пренебрёг просьбой своего народа и 15-го июня 1993-го вернулся из Нахичевани в Баку.

Возглавив Азербайджанское государство, первое, что сделал Гейдар Алиев, это подписание договора о временном перемирии с армянскими вооружёнными силами, которые в ту пору были на голову выше азербайджанских военных. После этого Гейдар Алиев взялся за борьбу с коррупцией, которая охватила все властные структуры сверху донизу, что вело страну в экономическую пропасть. Одновременно с этим новый глава государства бросил все силы на поднятие экономики Азербайджана, которая в то время упала на самый низкий уровень, который когда-либо был зафиксирован в стране. Вместе со всем этим, гениальный политик и опытный глава государства сумел построить взаимовыгодные дружеские взаимоотношения с самыми разными странами на всех континентах.

Приход Гейдара Алиева к власти в 1993-м году ознаменовал собой начало новой вехи в истории Азербайджана и именно с тех пор 15-е июня по желанию народа стал называться Днём национального спасения азербайджанского народа.

Дню национального спасения и общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву посвящён документальный фильм «Архитектор независимой родины» азербайджанского режиссёра, заслуженного деятеля искусств, обладателя двух премий Президента Азербайджана, известного театрального деятеля Ифтихара Пириева.

В фильме в поэтической форме голосом самого автора рассказывается о жизни и деятельности Гейдара Алиева, о его беззаветной любви к Родине, к своей нации, о титаническом труде во имя благоденствия и процветания азербайджанского народа. На вечере член Союза писателей Израиля и Азербайджана Михаил Сальман, прочитал из своего сборника «Влюблённый в Азербайджан стихи, посвящённые Гейдару Алиеву: «И вот она Нахичевань», «Лидер».

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