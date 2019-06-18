Хиджран Гусейнова о роли женщин в общественной жизни Азербайджана

БАКУ / Trend / - Сегодня в Азербайджане созданы все условия для активного участия женщин в жизни общества.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, участие Азербайджана в деле достижения целей устойчивого развития, положительно повлияет на уровень женского образования, участие женщин в решении политических вопросов:

«Однако, до сих пор в ряде стран мира в этой области существуют большие проблемы. В Азербайджане создана сильная законодательная база для защиты женских прав. В последние годы увеличилось участие женщин в сфере управления и в избирательных органах».

Гусейнова также отметила, что женщины составляют большую часть населения в Азербайджане, и должны играть активную роль в развитии страны.

«Очень важно формирование у женщин веры в себя. Мы рады, что в Азербайджане увеличивается количество женщин-предпринимателей. В селах женщины также показывают хорошие результаты в сфере бизнес проектов. Сегодня в районах создано восемь Ресурсных центров развития предпринимательства. Как результат, в районах женщины составляют 49.9% занятого населения», - отметила она.

Хиджран Гусейнова также добавила, что, несмотря на существование свыше двухсот неправительственных женских правозащитных организаций, есть немало неразрешенных проблем, и их необходимо решать. Касаясь вопроса защиты детских прав, председатель комитета заверила, что ни один ребенок в Азербайджане не остается без внимания:

«Работа по подготовке проектов Детской стратегии в Азербайджане в фазе завершения. В ближайшее время ожидается принятие проекта документа», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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