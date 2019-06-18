Открывается регулярный пассажирский маршрут Баку-Мешхед (ФОТО)

18 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран планируют отрыть регулярный пассажирский маршрут между Баку и Мешхедом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В ходе очередного заседания совместной азербайджано-иранской комиссии, состоявшейся 12-13 июня в Баку, были рассмотрены вопросы, касающиеся сферы международных автомобильных связей, базирующиеся на соглашении «О международных автомобильных перевозках», подписанном в Тегеране в мае 2002 года между Азербайджаном и Ираном.

На заседании были обсуждены вопросы по текущему состоянию международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Ираном, обмену статистическими данными по торговым связям и использованию разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, возникающие в процессе перевозки грузов и пассажиров, и пути их решения, объемы квоты разрешительных бланков на 2019 год для осуществления перевозок, перспективы их развития и другие актуальные вопросы.

Было подчеркнуто, что в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 446 миллионов долларов, увеличившись на 74 процента по сравнению с 2017 годом.

По итогам заседания была достигнута договоренность об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при въезде без грузов в Иран.

По завершению заседания комиссии был подписан итоговый протокол.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
За 2 праздничных дня в Азербайджане перевезено свыше 28 тысяч пассажиров - госслужба
Общество 7 июня 10:21
В праздники транспорт и связь в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
Общество 4 июня 21:22
Делегация Морского агентства будет участвовать на сессии Комитета Морской Безопасности ММО (ФОТО)
Экономика 4 июня 19:20
Продолжает совершенствоваться инфраструктура Бакинского международного автовокзала (ФОТО)
Экономика 23 мая 13:29
ООО "Азтелеком" изменило срок оплаты за интернет
ИКТ 16 мая 16:05
Новые подробности по ужасному ДТП с участием автобуса в Азербайджане
Происшествия 8 мая 22:57
Лента новостей
Немецкая компания проведет исследования по развитию аэропорта Батуми
Бизнес 17:26
Цифровизацию таможенных процедур в Азербайджане следует расширить, считают бизнесмены ЕС
Экономика 17:24
Победителем повторных муниципальных выборов в Стамбуле станет Правящая партия - Эрдоган
Турция 17:15
Италия - лидер по импорту казахской нефти
Энергетика 17:15
Узбекско-корейское СП открывает тендер на покупку насосов
Тендеры 17:14
Узбекистан намерен реализовать проекты в электроэнергетике на $1 млрд
Энергетика 17:13
В Казахстане падает производство и экспорт алюминия
Бизнес 17:12
Художественное путешествие Азербайджан-Турция (ФОТО)
Культура 17:11
В Федерации гимнастики Азербайджана трудятся профессионалы своего дела - Мири Юсиф
Общество 16:59