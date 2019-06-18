Открывается регулярный пассажирский маршрут Баку-Мешхед (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран планируют отрыть регулярный пассажирский маршрут между Баку и Мешхедом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В ходе очередного заседания совместной азербайджано-иранской комиссии, состоявшейся 12-13 июня в Баку, были рассмотрены вопросы, касающиеся сферы международных автомобильных связей, базирующиеся на соглашении «О международных автомобильных перевозках», подписанном в Тегеране в мае 2002 года между Азербайджаном и Ираном.

На заседании были обсуждены вопросы по текущему состоянию международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Ираном, обмену статистическими данными по торговым связям и использованию разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, возникающие в процессе перевозки грузов и пассажиров, и пути их решения, объемы квоты разрешительных бланков на 2019 год для осуществления перевозок, перспективы их развития и другие актуальные вопросы.

Было подчеркнуто, что в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 446 миллионов долларов, увеличившись на 74 процента по сравнению с 2017 годом.

По итогам заседания была достигнута договоренность об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при въезде без грузов в Иран.

По завершению заседания комиссии был подписан итоговый протокол.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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