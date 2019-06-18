В Федерации гимнастики Азербайджана трудятся профессионалы своего дела - Мири Юсиф

18 июня 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики прошла встреча гимнастов с заслуженным артистом Азербайджана, звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября - певцом Мири Юсифом Мирбабаевым, сообщает Trend.

В ходе встречи музыкант рассказал гимнастам о своем творчестве, вспомнил истории из музыкальной карьеры, ответил на многочисленные вопросы спортсменов.

Мири Юсиф подчеркнул, что не раз присутствовал на международных соревнованиях, проходивших в Национальной арене гимнастики, и с большим интересом наблюдал за выступлениями спортсменов. Музыкант пожелал всем гимнастам добиться больших высот и успехов в спорте.

В заключении встречи Мири Юсиф раздал автографы и сфотографировался на память с гимнастами.

В интервью Trend звездный посол Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку поделился впечатлениями от встречи со спортсменами.

"Ощущения от встречи с нашими гимнастами – замечательные. Они подняли мне настроение, зарядив своей положительной энергией. Мы интересно пообщались, гимнасты рассказали мне о своих выступлениях на соревнованиях, о том, как проходят их тренировки. Я ответил на многочисленные вопросы гимнастов. Им было интересно узнать о моей семье, детях, какими видами спорта они занимаются. Конечно, мы поговорили и о моем творчестве и песнях", - сказал Мири Юсиф.

По словам музыканта, у него в планах есть идея воплотить музыкальный проект, где будут задействованы азербайджанские гимнасты: "Есть такая идея, я думаю, что в августе месяце мы ее воплотим, но заранее ничего не буду об этом говорить".

Мири Юсиф также рассказал, что для него большая честь стать звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Конечно, для меня большая честь быть послом Чемпионата мира по художественной гимнастике. Это масштабное и грандиозное мероприятие. Моя задача и миссия как посла Чемпионата мира привлечь внимание широкой публики к этому соревнованию, чтобы больше зрителей пришли посмотреть выступление гимнасток и поддержали нашу сборную. Думаю, что Чемпионат мира в Баку вызовет большой интерес у зрителей", - добавил Мири Юсиф.

Заслуженный артист отметил, что в Азербайджане гимнастика активно развивается.

"Судя по тому, в каком потрясающем зале мы сегодня находимся понятно, что гимнастика в нашей стране активно развивается. В Федерации гимнастики Азербайджана трудятся ответственные люди, профессионалы своего дела. Думаю, что в нашей стране гимнастика с каждым годом будет развиваться все больше и больше. Ознакомившись с потрясающими условиями, которые созданы в Национальной арене гимнастики для спортсменов, я постараюсь, чтобы моя дочь с сентября месяца тоже занималась этим видом спорта. Я не люблю заставлять детей, но постараюсь влюбить ее в гимнастику", - отметил Мири Юсиф.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сильнейшие грации планеты приглашают в Баку: осталось меньше 100 дней до Чемпионата мира по художественной гимнастике (ВИДЕО)
Общество 12 июня 11:57
Три жарких вечера с Мири Юсифом - он встал на колени и попросил стать его женой (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 10 июня 14:10
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить соревновательный опыт – главный тренер сборной
Общество 8 июня 17:05
Количество азербайджанских участников фестиваля "ЖАРА" увеличилось
Звёздный мир 7 июня 17:48
Определились победители чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте и тамблингу в ряде возрастных категорий
Общество 6 июня 16:43
Великолепная музыка и изысканная кухня CIDIR Music Hall - легендарный ресторан вновь распахнул свои двери (ФОТО)
Социум 3 июня 11:27
Лента новостей
Немецкая компания проведет исследования по развитию аэропорта Батуми
Бизнес 17:26
Цифровизацию таможенных процедур в Азербайджане следует расширить, считают бизнесмены ЕС
Экономика 17:24
Победителем повторных муниципальных выборов в Стамбуле станет Правящая партия - Эрдоган
Турция 17:15
Италия - лидер по импорту казахской нефти
Энергетика 17:15
Узбекско-корейское СП открывает тендер на покупку насосов
Тендеры 17:14
Узбекистан намерен реализовать проекты в электроэнергетике на $1 млрд
Энергетика 17:13
В Казахстане падает производство и экспорт алюминия
Бизнес 17:12
Художественное путешествие Азербайджан-Турция (ФОТО)
Культура 17:11
Отношения Турции и Азербайджана идут к дальнейшему укреплению - глава МИД Турции
Турция 16:56