В Федерации гимнастики Азербайджана трудятся профессионалы своего дела - Мири Юсиф

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики прошла встреча гимнастов с заслуженным артистом Азербайджана, звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября - певцом Мири Юсифом Мирбабаевым, сообщает Trend.

В ходе встречи музыкант рассказал гимнастам о своем творчестве, вспомнил истории из музыкальной карьеры, ответил на многочисленные вопросы спортсменов.

Мири Юсиф подчеркнул, что не раз присутствовал на международных соревнованиях, проходивших в Национальной арене гимнастики, и с большим интересом наблюдал за выступлениями спортсменов. Музыкант пожелал всем гимнастам добиться больших высот и успехов в спорте.

В заключении встречи Мири Юсиф раздал автографы и сфотографировался на память с гимнастами.

В интервью Trend звездный посол Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку поделился впечатлениями от встречи со спортсменами.

"Ощущения от встречи с нашими гимнастами – замечательные. Они подняли мне настроение, зарядив своей положительной энергией. Мы интересно пообщались, гимнасты рассказали мне о своих выступлениях на соревнованиях, о том, как проходят их тренировки. Я ответил на многочисленные вопросы гимнастов. Им было интересно узнать о моей семье, детях, какими видами спорта они занимаются. Конечно, мы поговорили и о моем творчестве и песнях", - сказал Мири Юсиф.

По словам музыканта, у него в планах есть идея воплотить музыкальный проект, где будут задействованы азербайджанские гимнасты: "Есть такая идея, я думаю, что в августе месяце мы ее воплотим, но заранее ничего не буду об этом говорить".

Мири Юсиф также рассказал, что для него большая честь стать звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Конечно, для меня большая честь быть послом Чемпионата мира по художественной гимнастике. Это масштабное и грандиозное мероприятие. Моя задача и миссия как посла Чемпионата мира привлечь внимание широкой публики к этому соревнованию, чтобы больше зрителей пришли посмотреть выступление гимнасток и поддержали нашу сборную. Думаю, что Чемпионат мира в Баку вызовет большой интерес у зрителей", - добавил Мири Юсиф.

Заслуженный артист отметил, что в Азербайджане гимнастика активно развивается.

"Судя по тому, в каком потрясающем зале мы сегодня находимся понятно, что гимнастика в нашей стране активно развивается. В Федерации гимнастики Азербайджана трудятся ответственные люди, профессионалы своего дела. Думаю, что в нашей стране гимнастика с каждым годом будет развиваться все больше и больше. Ознакомившись с потрясающими условиями, которые созданы в Национальной арене гимнастики для спортсменов, я постараюсь, чтобы моя дочь с сентября месяца тоже занималась этим видом спорта. Я не люблю заставлять детей, но постараюсь влюбить ее в гимнастику", - отметил Мири Юсиф.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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