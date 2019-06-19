В Азербайджане продролжается масштабная реконструкция и строительство дорожной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Агентство автомобильных дорог проводит в Астаринском районе масштабную работу по реконструкции дороги, соединяющей пять населенных пунктов, протяженностью 11,6 километров.

Как передает в среду Trend со ссылкой на агентство, ведутся строительные работы по 4-ой технической категории автомобильной дороги, которая соединяет села Артупа-Санджаради-Алаша-Зюнгюлеш с общей численностью населения около 20 тысяч человек . Согласно проекту уложено новое дорожное полотно шириной 12 метров. Также негодные металлические трубы для орошения заменены новыми, диаметром 300 и 500 миллиметров.

Согласно требованиям «Строительных норм и правил» ведутся строительные работы верхнего и нижнего слоя дороги площадью 130 тысяч квадратных метров. Кроме того, по краям дороги сооружаются железобетонные кюветы для удаления поверхностных вод, строятся опорные стены. В дальнейшем, дорога будет покрыта крупным и мелким асфальтобетонном покрытием. На завершающем этапе будут проложены дорожные развязки, нанесена дорожная разметка, а также установлены автобусные остановки, дорожные знаки и сигнальные опоры.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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