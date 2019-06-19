Рост минимальной зарплаты в Азербайджане охватит до 950 тысяч граждан

19 июня 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост минимальной зарплаты в Азербайджане охватит до 950 тысяч граждан, 600 тысяч из которых работают в государственном, 350 тысяч – в частном секторе, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Для обеспечения этого роста из госбюджета будет в целом выделено 780 миллионов манатов, в сентябре-декабре 2019 года – 245 миллионов манатов дополнительных средств.

Повышение минимальной зарплаты до 250 манатов позволяет довести установленную Единой тарифной сеткой среднюю зарплату по месячным тарифным (должностным) зарплатам в сферах, финансируемых из госбюджета, в среднем, на 40 процентов – с 265 до 367 манатов.

Распоряжение о повышении минимальной заработной платы еще раз подтверждает, что рост социального благосостояния в стране является приоритетным направлением социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева, и показывает реализацию уже второго большого социального пакета в текущем году. Подписанным 8 февраля 2019 года распоряжением главы государства минимальная заработная плата была повышена со 130 до 180 манатов, и рост охватил до 600 тысяч человек.

После повышения минимальная зарплата в Азербайджане займет второе место по покупательской способности среди стран СНГ.

Напомним, что 18 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы, согласно которому с 1 сентября 2019 года она будет повышена на 40 процентов, и доведена до 250 манатов.

Отметим, что до этого сумма минимальной месячной заработной платы составляла 180 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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