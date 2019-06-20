Сиявуш Гейдаров о нравственных задачах религиозной литературы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается увеличение ввоза и издания религиозной литературы.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, религиозная литература проходит экспертизу в отделе Государственного комитета по работе с религиозными объединениями: « Если в литературе прослеживаются идеи, разжигающие религиозную нетерпимость, чуждые нашим национально-нравственным ценностям, толерантности и мультикультурализму, ее ввоз не разрешается», - сообщил он.

По словам Гейдарова, в стране наблюдается интерес к религиозной литературе.

«Мы стараемся, чтобы литература была способна пропагандировать наши национальные и нравственные ценности, а также, прилагаем усилия, чтобы больше издавалось религиозных произведений азербайджанских авторов. Потому, что, в импортной религиозной литературе, зачастую бывают моменты, несовместимые с национальными и моральными ценностями Азербайджана. Ранее, мы часто сталкивались с этой проблемой. Однако в последнее время это идет на спад. Физические лица, занимающиеся импортом и изданием литературы, знают требования. Благодаря этому, сократилось число импортной и местной литературы, содержащей противоречия с нашими моральными ценностями», - подытожил он.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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