Сиявуш Гейдаров о нравственных задачах религиозной литературы

20 июня 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается увеличение ввоза и издания религиозной литературы.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, религиозная литература проходит экспертизу в отделе Государственного комитета по работе с религиозными объединениями: « Если в литературе прослеживаются идеи, разжигающие религиозную нетерпимость, чуждые нашим национально-нравственным ценностям, толерантности и мультикультурализму, ее ввоз не разрешается», - сообщил он.

По словам Гейдарова, в стране наблюдается интерес к религиозной литературе.

«Мы стараемся, чтобы литература была способна пропагандировать наши национальные и нравственные ценности, а также, прилагаем усилия, чтобы больше издавалось религиозных произведений азербайджанских авторов. Потому, что, в импортной религиозной литературе, зачастую бывают моменты, несовместимые с национальными и моральными ценностями Азербайджана. Ранее, мы часто сталкивались с этой проблемой. Однако в последнее время это идет на спад. Физические лица, занимающиеся импортом и изданием литературы, знают требования. Благодаря этому, сократилось число импортной и местной литературы, содержащей противоречия с нашими моральными ценностями», - подытожил он.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане нет базы для радикализма и экстремизма - госкомитет
Общество 13:17
В Азербайджане бурными темпами растет химическое производство
Бизнес 12:53
Завершена передача Азербайджану буровой установки Satti
Энергетика 11:07
В Азербайджане продолжает расти производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 10:16
США высоко оценили поддержку Азербайджаном операций в Афганистане
Политика 04:22
Председатель Народного собрания Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 19 июня 23:23
Лента новостей
Казахстан - второй по производству цемента среди стран ЕАЭС
Бизнес 13:46
В Азербайджане значительно выросло производство пластиковых труб
Бизнес 13:46
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 13:39
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
Экономика 13:37
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 13:20
В Азербайджане нет базы для радикализма и экстремизма - госкомитет
Общество 13:17
Узбекистан может передать в концессионное управление российской компании 3 аэропорта
Бизнес 13:03
Рост экономики Казахстана приблизился к 5%
Бизнес 13:01
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Другие страны 12:56