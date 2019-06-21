Сколько пассажиров воспользовались Сабунчинским ж/д комплексом?

БАКУ /Trend/ - Более 13 тысяч пассажиров воспользовались Сабунчинским железнодорожным вокзальным комплексом, открытие которого состоялось 21 мая, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"С начала функционирования электропоездов по маршруту Баку-Сабунчи-Баку до сих пор были перевезены 13066 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отметим, что протяженность железнодорожной ветки по данному маршруту в одном направлении составляет 13,5 километра. Полностью реконструированы расположенные вдоль железнодорожной линии Баку пассажирская – Сабунчи остановки "Бакиханов", "Кероглу", "Кешля" и "Нариманов".

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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