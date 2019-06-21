Какие дети почти не болеют зимой?

21 июня 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дети, которые часто ездят на пляж, почти не болеют зимой.

Как сообщает Trend , об этом сказал директор научно-исследовательского института (НИИ) Педиатрии имени К. Фараджовой Насиб Гулиев.

По словам директора, для здоровья детей очень важен прием солнечных ванн, но для этого нужно соблюдать меры предосторожности. «В первую очередь детей нужно защищать от сильной жары, долгого пребывания на солнце и простуды. К тому же во время пляжного сезона важно уделять особое внимание временному режиму. Нужно посещать пляжи соответствующие санитарным нормам, все должны понимать, что запрещенные для посещения пляжи крайне опасны для здоровья детей. Дело не только в загрязнении береговой полосы, но и в высокой вероятности сильного загрязнения непосредственно воды. Это может стать причиной распространения различных болезней среди детей», - сказал Гулиев

Директор также отметил, что детей лучше отвозить на пляж утром от 6 до 11 часов или после четырех часов вечера.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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