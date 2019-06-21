Назначены военные прокуроры в двух районах Азербайджана

21 июня 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приказом Генпрокурора Закира Гаралова полковник юстиции Ахмедов Имран Алескер оглу назначен военным прокурором Лянкярана, сообщает в пятницу Trend.

Факт назначения подтвердил Trend старший помощник Республиканской военной прокуратуры, глава пресс-службы военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

Отметим, что ранее Ахмедов был военным прокурором Баку.

Другим приказом генпрокурора полковник юстиции Гаджиев Эльчин Сулейман оглу освобожден от должности военного прокурора Лянкяранского района и назначен военным прокурором в Физули.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Лянкяране завершился Международный театральный фестиваль (ФОТО)
Культура 7 июня 17:44
Театральный праздник в Лянкяране (ФОТО)
Культура 4 июня 10:44
Лянкяран соберет все театры на фестиваль
Культура 29 мая 15:02
Продолжается успешное сотрудничество Генпрокуратуры Азербайджана с Международной ассоциацией прокуроров
Политика 22 мая 14:59
В ВС Азербайджана значительно сократилось число преступлений - военный прокурор
Общество 30 апреля 21:35
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
Общество 14 апреля 09:00
Лента новостей
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси
Южный Кавказ 17:10
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06
Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 16:51
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане падают
Бизнес 16:50
Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата
Южный Кавказ 16:43
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 16:41