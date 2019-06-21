Назначены военные прокуроры в двух районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приказом Генпрокурора Закира Гаралова полковник юстиции Ахмедов Имран Алескер оглу назначен военным прокурором Лянкярана, сообщает в пятницу Trend.

Факт назначения подтвердил Trend старший помощник Республиканской военной прокуратуры, глава пресс-службы военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

Отметим, что ранее Ахмедов был военным прокурором Баку.

Другим приказом генпрокурора полковник юстиции Гаджиев Эльчин Сулейман оглу освобожден от должности военного прокурора Лянкяранского района и назначен военным прокурором в Физули.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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