Ограничено движение на перекрестке двух улиц в Баку (ФОТО)

22 июня 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пересечении улиц Аббасгулу Бакиханова и Мирали Гашгая в Баку ограничено движение, сообщил в субботу Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Ограничения связаны с проводимыми ремонтными работами.

По словам пресс-секретаря, движение ограничено на двух проезжих полосах по ул. Бакиханова, а поворот налево с этой улицы на ул. Мирали Гашгая ограничен в связи с ремонтными работами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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