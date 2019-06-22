Ограничено движение на перекрестке двух улиц в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На пересечении улиц Аббасгулу Бакиханова и Мирали Гашгая в Баку ограничено движение, сообщил в субботу Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Ограничения связаны с проводимыми ремонтными работами.

По словам пресс-секретаря, движение ограничено на двух проезжих полосах по ул. Бакиханова, а поворот налево с этой улицы на ул. Мирали Гашгая ограничен в связи с ремонтными работами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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