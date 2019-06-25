МЧС обратилось к водителям по поводу приоритетного движения транспорта специального назначения (ВИДЕО)

25 июня 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к водителям автотранспортных средств, сообщает во вторник Trend .

«Наблюдения показывают, что некоторые водители не пропускают пожарные машины или другие транспортные средства специального назначения, едущие на место происшествия. Это, в первую очередь, создает препятствия для их своевременного прибытия на место и оперативного устранения последствий пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что водители несут правовую ответственность, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, а также моральную - за создание препятствий спасению жизни людей, находящихся в опасности. Поэтому, каждый водитель автотранспортного средства должен сознавать ответственность, безоговорочно и незамедлительно пропускать пожарную машину и другие транспортные средства специального назначения», - говорится в обращении МЧС.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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