Гаджимурад Гаджиев завоевал "бронзу" II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев (74 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.

В схватке за третье место Гаджиев оказался сильнее представителя Украины Василия Михайлова.

Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 13 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и восемь бронзовых.r.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.