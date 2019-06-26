Гаджимурад Гаджиев завоевал "бронзу" II Европейских игр

26 июня 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев (74 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.

В схватке за третье место Гаджиев оказался сильнее представителя Украины Василия Михайлова.

Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 13 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и восемь бронзовых.r.

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