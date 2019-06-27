«Азерэнержи» выпустило видеоролик о мерах предосторожности вблизи линий электропередач (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Компания «Азерэнержи» распространила видеоматериал-предупреждение о необходимости соблюдения правил поведения в «зонах безопасности» высоковольтных линий электропередач.

Как сообщает в четверг Trend, в видеоролике перечисляются запрещенные законом действия на территории пролегания высоковольтных линий электропередач.

Так, запрещается строительство на расстоянии 20 метров (по обе стороны) от линий мощностью 110 киловатт, 25-и метров – 220 киловатт и 30-и метров – 330 – 500 киловатт. Аналогичный запреты относится, к ограждению территории и ограничению движения, хранению корма, соломы, дров, разжиганию огня, а также поджогу полей после жатвы зерновых в упомянутых «зонах безопасности».

«Чтобы жизнь не угасла, и свет не померк, не жгите, костры, луга и поля под линиями электропередач», - говорится, в частности, в видеообращении.

(Текст Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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