Мирджалал Казими:«Операция по трансплантации органа, означает для больного второе появление на свет» (ФОТО)

Заведующий отделением Хирургии и трансплантации органов Центрального Таможенного Госпиталя, доктор философии по медицине Мирджалал Казими впервые в Азербайджанской Республике провел трансплантацию печени, и на сегодняшний день выполнил более 750-ти успешных операций по трансплантации органов. 90% операций по трансплантации почек в Азербайджане осуществляются доктором Мирджалалом Казими.

В современном мире пересадка органов считается самым высшим достижением медицины. В настоящее время в мире осуществляется пересадка органов - почки, печени, сердца, легких, поджелудочной железы, тонкой кишки.

В последнее время в мире широко распространилась почечная недостаточность и продолжает расти число людей, страдающих от этой проблемы. Болезни, излечиваемые лишь путем трансплантации органа, как и во всем мире и в нашей стране превратилась в одну из важных проблем здравоохранения. С каждым днем растет число больных ожидающих пересадку органа. Сегодня тысячи больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, подключенные к аппарату диализа, живут с надеждой пересадки почки. В тоже время, сотни людей страдают от хронических болезней печени и к сожалению, большая часть этих больных не найдя доноров теряют свою жизнь. Часть больных ожидающих донора, в надежде на выздоровление, в поисках выхода отправляются в зарубежные страны.

А как обстоит ситуация с трансплантацией органов в Азербайджане в настоящее время? Возможно ли, возвращение к нормальной жизни больных этим путем, и какие осложнения возникают у больных, принимаемых на операции по трансплантации органа в пределах страны. Для ответов на эти и другие вопросы, мы обратились к профессиональному врачу эксперту, мастеру своего дела, заведующему отделением Хирургии и Трансплантация Органов Центрального Таможенного Госпиталя доктору философии по медицине Мирджалалу Казими.

-Доктор, пожалуйста, немного об истории трансплантации органов. Когда в нашей стране началась трансплантация органов и что Вы можете сказать о сегодняшнем состоянии?

Первую трансплантацию органа от человека к человеку, пересадку почки в 1933 году в Украине провел доктор Ю.Вороной. Операция завершилась неудачей. Первая успешная операция по трансплантации органа была осуществлена в 1954 году в Чикаго доктором Джозефом Мюрреем. Затем в 1963 году в городе Денвер доктор Томас Старзл выполнил операцию по трансплантации печени. После этих успешных операций в мире в разные годы начались проводиться операции по трансплантации почек, печени, легких, желудочно-кишечного тракта, тонкой кишки, области лица, нижних и верхних отделов сердца. Можно сказать, что мышление людей изменилось, и они к этому готовы.

В нашей стране впервые трансплантация органа была проведена в 1971-72 годах, академик Мирмамед Джавадзаде провел операцию по трансплантации почки. Спустя некоторое время эти операции были приостановлены. В 1990-х годах, после обретения Азербайджаном независимости под руководством профессора Камала Абдуллаева при помощи зарубежных специалистов были проведены около 20 трансплантаций почек и тем самым наша страна начала переживать период расцвета трансплантации органов среди Средней Азии и Кавказа. Впервые в Азербайджанской Республике под моим руководством была успешно проведена трансплантация печени от живого человека. То есть, я впервые в Азербайджане выполнил операцию по трансплантации печени. Начиная с 2010 года, образовалась наша профессиональная команда и сформировалась состоящая из азербайджанских врачей группа, к группе присоединились специалисты получившие образование в Турции, Великобритании, Японии. В результате образовалась состоящая из чисто азербайджанских кадров группа и в активной форме начала проводить операции по трансплантации органов.

В настоящее время из-за действия в нашей стране программы живой трансплантации выполняются операции лишь по трансплантации печени и почек взятых у живых доноров родственников. После 2008 года, я бы сказал, наступил новый этап периода развития трансплантации органов в Азербайджане. Это произошло именно в результате присоединения к команде азербайджанских врачей. Поначалу трансплантация органов по ряду причин выглядела странной. Во-первых, наши врачи подозрительно относились к операциям по пересадкам органов. Также больные в этих целях уезжали в зарубежные страны, не веря врачам и пересадкам органов в стране.

Очень хорошо помню, что после того как мы впервые в Азербайджане приступили к этим операциям, вера больных в нас выросла. Они даже стали сами подбирать доноров и доверяли нам свое здоровье. Я горжусь, что в сегодняшней медицинской истории Азербайджана есть доверяющие и обращающиеся к нам больные. Лично для меня, это большой успех, что я впервые в медицинской истории Азербайджана успешно выполнили пересадку печени, и мы впервые завоевали большое доверие к врачам Азербайджана. Отныне больные для операций по трансплантации не выезжают в зарубежные страны. Что создает большой престиж для нас самих и для нашей страны. Я всегда горжусь, что за счет материальной поддержки оказанной нам нашим государством, мы продолжили свое образование и вернулись в страну, начав свою деятельность.

-Сколько операций по трансплантации органов вы выполнили? Все они были успешными?

На сегодняшний день, мы выполнили более 750-ти операций по трансплантации органов. Естественно, что я не занимаюсь только трансплантацией органов. Я также общий хирург, поэтому провожу считающиеся самыми сложными операции на печени, почках, поджелудочной железе, желчных протоках, успешно выполняем общие хирургические операции в нашем Центральном Таможенном Госпитале. Среди обращающихся к нам больных, встречаются больные в тяжелом состоянии и доставленные в больницу в запоздавшей фазе. Операция по трансплантации органа не относиться к группе обычных хирургических операций, это шанс выжить предоставляемый больному его семьей и врачами. Это не похоже на замену, какой-либо неисправной части автомобиля на запасную. Представьте себе, провожу операцию, полностью удаляем какой-либо орган больного с циррозом печени, заменяем другим органом и пересаживаем больному новые почки. Больной принимает новые лекарства, и эти лекарства изменяют весь организм больного. Среди прооперированных нами больных, к примеру, 85% больных с трансплантированной печенью прожили 1 год, 72-76% прожили 3 года, 65% прожили 5 лет. Это очень серьезные цифры. Среди больных прооперированных с трансплантацией почек, 95-98% прожили 1 год, то есть среди 100 прооперированных 98 вернулись к жизни, продолжили жить с нормальным органом, 88-90% прожили 2 года, 75-78% прожили 5 лет. Это уже очень серьезные цифры, принятые во всем мире. Наша программа по трансплантации печени признана Европейским реестром трансплантации печени и мы приняты туда членом. Наши операции по трансплантации почек соответствуют результатам Американской Ассоциации трансплантации почек, чем мы гордимся.

-После операции по трансплантации органа, могут ли возникать у больных какие либо осложнения?

В целом, вероятность возникновения осложнений при операциях по трансплантации органов в пределах 20%. Среди 100 прооперированных пациентов, у 20-ти могут возникнуть осложнения. Это связано с возрастом больного, длительностью болезни, реакции на действия лекарств, наличием других заболеваний и пр..

-Поддерживаете ли Вы связь с больными после операций? Какие советы и рекомендации вы им даете?

Естественно. В послеоперационный период пациенты должны находиться под строгим контролем. Их врач должен пребывать на доступном расстоянии. Поэтому, проведение операций в зарубежных странах создает для больных некоторые проблемы. Потому, что, отъезд для контроля, возвращение, отправление анализов, регулярное обследование затруднительно, как физическом, так и в финансовом отношениях. Больные после операции на протяжении все своей жизни должны регулярно проходить специальные обследования. Принимая это во внимание, прооперированные в госпитале больные в течение 24 часов могут получить поддержку у наших врачей. В этом плане у наших пациентов больше шансов.

-Возвращенные Вами к жизни больные могут вести нормальный образ жизни с новым пересаженным органом? На какой срок жизни рассчитан новый орган? Имеются ли причины, препятствующие этому и как их можно устранить?

Знаете, если в послеоперационный период пересадки органа все идет нормально, то больные возвращаются к нормальной жизни. Нормально продолжают свою социальную, трудовую и интеллектуальную деятельность в обществе, в своих семьях. Среди таких больных имеются люди, которые работают в различных областях. Даже есть спортсмены, которые после операции вернулись в спорт. Среди наших больных у 11-ти человек после проведения операции родились дети. Согласиться на трансплантацию. Просто больные не должны забывать, что родные сделали им подарок в виде предоставленного для пересадки им органа, и регулярно обследуя этот дар и принимая лекарственные препараты, ведя здоровый образ жизни надо защитить и сохранить этот орган.

-Как находят доноров для трансплантации органов и сколько времени больному приходится ожидать? Как вы находите их, когда требуется срочный донор?

Это актуальный вопрос, интересующий не только нас, но и весь мир. Потому что, число больных постоянно растет, а число доноров в обратной пропорции к числу больных. В настоящее время мы осуществляем трансплантацию органов только от живых доноров находящихся в родственной связи с больным, и полагаю, что в ближайшем будущем в законодательстве произойдут изменения позволяющие увеличить число доноров.

-Доктор, благодарим за интересное интервью.

На самом деле, это я выражаю Вам благодарность, за то что затронули очень интересный и актуальный вопрос, обсудив его со мною. Он очень важен не только для нас, но и для будущего здоровья граждан Азербайджана. Поэтому операции по трансплантации органов всегда являются одним из приоритетных вопрос здравоохранения нашего государства. В связи с чем, в настоящее время в Милли Меджлисе разрабатывается проект закона, и будут внесены изменения в закон о трансплантации органов.

Нашей рекомендацией больным является, то, что решившись на операцию в Азербайджане или за границей, больным при выборе врача обязательно надо тщательно ознакомиться с тем, где врач получил образование, где повышал свою квалификацию, имеет ли полномочия для проведения данной операции и т.д

И не будем забывать, что хотя сегодня у нас отсутствуют проблемы, ни у кого нет гарантии что в будущем, у наших детей не будет проблемы с недостаточностью органов. Поэтому, мы должны выделять серьезное время и уделять внимание трансплантации органов. В данном вопросе на Вас приходится большой участок работы. Просвещать людей посредством СМИ находится в вашей обязанности. Желаю Вам в этом успехов, благодарю, большое спасибо.

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