В базу данных Web of Science в текущем году вошли 137 статей сотрудников БГУ

БАКУ /Trend/ - В 2019 году по состоянию на 20 июня в изданиях, входящих в базу ИА Clarivate Analytics (бывшее Thomson Reuters) было опубликовано 137 статей ученых Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает в пятницуTrend, на статьи, опубликованные университетскими учеными, ссылались 734 раза (21 раз - на опубликованные в 2019 году).

По данным Clarivate Analytics, в прошлом году, в изданиях, входящих в базу Web of Science, сотрудниками БГУ была опубликована 341 статья и на эти статьи сослались 1735 раз (включая 247 случаев самоцитирования)

В целом, с 1975 года научные сотрудники БГУ опубликовали 2725 статей в изданиях, входящих в базу данных Web of Science, и эти статьи цитировались 9499 раз.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.