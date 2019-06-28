МВД: Али Керимли сделано предупреждение

28 июня 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с распространенными в социальных сетях призывами, о проведении незаконного шествия от штаба партии «Мусават», расположенного на территории Бинагадинского района, 28 июня председатель ПНФА Али Керили был приглашен в Бинагадинское РУП, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры и МВД.

До внимания председателя ПНФА было доведено, что попытка проведения митинга или собрания, которые организованы без согласования с Исполнительной властью Баку и с нарушением установленного законом порядка, противоречит требованиям закона Азербайджана «О свободе собраний».

В соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» о привлечении организаторов к ответственности Али Керимли было сделано официальное предупреждение о том, что подобные незаконные действия, направленные на нарушение общественного правопорядка, и впредь будут пресечены в порядке, установленном законодательством, после чего председатель ПНФА был отпущен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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