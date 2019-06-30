Бахрейнский министр: Азербайджан демонстрирует чувствительное отношение к сохранению культурного наследия во всем мире

30 июня 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует чувствительное отношение к сохранению культурного наследия во всем мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на минкультуры, сказала министр культуры и антиквариата Бахрейна Шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа, прибывшая в Азербайджана для участия в 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бахрейский министр, высоко оценив проведение сессии Комитета всемирного наследия в Баку, отметила, что Азербайджан на очень высоком уровне

"Все организовано очень хорошо. Азербайджан уже несколько раз доказал возможность организовывать на высоком уровне мероприятия глобального масштаба. Уверена, что и эта сессия пройдет успешно", - сказала министр.

Она отметила, что вопросу сохранения всемирного наследия должны уделять внимание не только какие-либо организации, но и каждый человек.

"Человечество переживает период интенсивного научно-технического прогресса. Это развитие само по себе прекрасно. Однако происходящие военные столкновения, оккупации и другое, к сожалению, иногда за очень короткое время ставит лицом к лицу с опасностью исчезновения культурное наследие тысячелетий. Поэтому должна быть оказана поддержка работе ЮНЕСКО и действующим в его составе ряду структур. В этом смысле, верю, что в проходящей в Баку сессии будут приняты правильные решения с точки зрения охраны всемирного наследия", - сказала Шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа.

Отметим, что сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

(Текст: Али Гасымов)

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