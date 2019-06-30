Азербайджанский борец выиграл "бронзу" II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Азербайджанский борец в схватке за "бронзу" победил представителя Норвегии Оскара Марвика (3:2).

Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.

(Текст: Али Гасымов)

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