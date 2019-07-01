Завтра в Азербайджане будет наблюдаться солнечное затмение

1 июля 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второго-третьего июля в Азербайджане будет видно солнечное затмение - второе за текущий год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.

Астрономическое явление начнется второго июля в 20:55 и завершится третьего июля в 01:50 по местному времени.

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в южной части Тихого океана, Южной Америке, Чили и Аргентине.

Следующее затмение произойдет 26 декабря.

Отметим, что первое в этом году солнечное затмение наблюдалось шестого января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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