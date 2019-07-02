CNN: Азербайджанская кухня - ворота на восток

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане местные блюда кебаб и плов калорийны и вкусны, но в страна также изобилие свежих, полезных фруктов и овощей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте CNN.

«В летнюю жару азербайджанцы любят пить горячий чай, который, как считается, помогает организму естественным образом охладиться. В регионах чай почти всегда готовят с кекликоту (орегано) или корицей, и пока вода кипятится в дровяном самоваре, она приобретает специфические ароматы леса», - говорится в материале.

В то время как приготовление блюд может варьироваться в зависимости от регионов Азербайджана, завтрак довольно идентичен во всех частях страны.

«Хлеб из тандыра является звездой этого шоу, сопровождаемый такими компонентами как мед и каймак (густые сливки), козий сыр, масло или яичница-болтунья с помидорами. Хрустящий хлеб - желанный компаньон для всех этих пищевых комбинаций», - говорится в статье.

Что касается уличной еды, в материале отмечается, что в Азербайджане хорошо известны донеры - мясные бутерброды по-турецки.

«А кутаб - более легкая опция. Приготовленный из яймы (тонко раскатанное тесто), классический кутаб наполняется мясным фаршем. Вегетарианская версия кутаба начиняется тыквой или свежей зеленью - шпинатом, кинзой, луком и укропом. Для настоящих гурманов существует также разновидность кутаба меньшего размера, наполненного рубленым рубцом или верблюжьим мясом, и больше известного как «Джорат кутаб». Особого внимания заслуживают «мангал салат», название которого связано с тем, что основные ингредиенты - баклажан, болгарский перец и помидоры обжариваются на мангале. После того, как жареные овощи нарезаны, в смесь добавляют лук, кинзу, укроп, оливковое масло и фиолетовый базилик и смешивают вместе», - говорится в статье.

Далее, в материале отмечается, что в то время как азербайджанские кулинарные книги богаты разновидностями долмы, наиболее примечательны два вида - ярпак (виноградный лист) и «уч баджи» (три сестры).

«Первый из мясного фарша, завернутого в виноградные листья и приготовленного на медленном огне, подается с гатыгом (натуральный йогурт) и чесноком. «Уч баджи» состоит из трио - баклажанов, помидоров и болгарского перца, начиненных мясным фаршем и приготовленных в собственном соку», - говорится в материале.

Что касается сладостей, самая любимая выпечка Азербайджана традиционно выпекается в марте, месяце весеннего праздника Новруз.

«Пахлава, ромбовидная выпечка, входит в число фаворитов. Азербайджанская версия, особенно сорт Шеки, имеет тенденцию быть более мягкой и маслянистой, чем другие версии. Шоргогал - слоеная хрустящая выпечка с пряными и острыми специями, но может быть изготовлена в сладком варианте. Ширин чорек, сладкий хлеб с орехами и сушеным виноградом, является еще одним прекрасным выбором», - говорится в статье.

Варенье из грецкого ореха, пожалуй, один из самых удивительных азербайджанских десертов, подаваемых к чаю.

«Для приготовления этого варенья грецких орехов собирают с деревьев, пока они еще зеленые и мягкие. Текстура ореха и сладость сиропа делают его очень запоминающимся лакомством. Наконец, самое необычное сочетание продуктов в стране - это арбуз, козий сыр (чем солонее, тем лучше) и хлеб тандыр. Хотя они могут выглядеть как самые несочетаемые продукты, обратного пути нет, если вы попробуете их вместе», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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