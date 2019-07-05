В Баку приостановлена работа цеха по производству молочной продукции (ФОТО)

5 июля 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила информация о том, что в цехе по производству молока и молочной продукции по просп. Нобеля, 84 Хатаинского района Баку не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, на основании которой цех был осмотрен, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе осмотра было установлено, что на предприятии отсутствует специальный участок по приему и хранению молока, и привезенное молоко напрямую переливается в чан для пастеризации.

Кроме того, не проводятся тестовые анализы кислотности молока, pH-среды и тест на антибиотики, что у животноводческого хозяйства, откуда покупается молоко, нет соответствующих документов о здоровье животных, и что пастеризация молока, производство сметаны, гатыга, довги, сливочного масла и творога производится на одном и том же участке предприятия.

Кроме того, было выявлено, что для густоты молока в продукт добавляется кукурузный крахмал, о чем на этикетке нет никакой информации, внутри чанов и в пастеризованном молоке и упакованных пачках шора были обнаружены насекомые. Было установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия неудовлетворительное, у работников нет униформы, и они не проходят медосмотр.

На основании выявленных недостатков, работа цеха была приостановлена, а образцыготовой продукции, были отправлены в Институт пищевой безопасности. Расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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