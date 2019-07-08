Эльмар Мамедъяров: Нам все еще нужно укреплять нашу независимость

БАКУ/Trend/ - Азербайджану все еще необходимо укреплять свою независимость.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

«Нам все еще нужно укреплять нашу независимость и суверенитет, обеспечить территориальную целостность», - сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что с 1991 года дипломатия Азербайджана в основном была сосредоточена на сфере энергетики и сегодня страна остается приверженной энергетической дипломатии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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