В Баку прошло последнее рабочее заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

9 июля 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжила свою работу на пленарном заседании, сообщает во вторник Trend.

Председательствующий министр культуры Абульфас Гараев отметил, что сегодняшнее заседание - финальное в текущей сессии,обсуждаются в основном вопросы бюджета, административные вопросы и вопросы международной помощи.

Сначала был заслушан отчет о разделении средств, выделенных на ряд номинаций Списка Всемирного наследия, требующих международного финансирования..

Затем обсуждались вопросы внесения изменений в процедурные правила Комитета.

В заключение было заявлено, что в 2020 году на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия будет председательствовать Китай, и она пройдет в городе Фучжоу.

Китайская делегация выразила признательность высокое доверие, и продемонстрировала ознакомительный видеоролик о Фучжоу. Был утвержден председатель следующей сессии, его заместители, докладчики, а также временная повестка мероприятия. 10 июля на завершающем заседании будет принят заключительный документ сессии.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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