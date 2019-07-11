Генпрокуратура: Информация о смерти Айдына Гурбанова якобы в результате применения пыток не соответствует действительности

11 июля 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что Айдын Гурбанов, арестованный в связи с прошлогодними событиями в Гяндже, скончался, якобы, в результате применения пыток, не соответствует действительности.

Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Пенитенциарной службы минюста, сообщает в четверг Trend.

Гурбанов Айдын Фархад оглу (1967), имеющий три судимости за вооруженный разбой, квартирную кражу, хулиганство и привлечение к проституции был задержан в качестве подозреваемого. Он подозревался в причастности к теракту в Гяндже, в составе преступной группы, 30 июля 2018 года и других государственных преступлениях. В отношение него было возбуждено уголовное дело по статье 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему и боеприпасов), взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК Азербайджана, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Гурбанов был помещен в следственный изолятор Пенитенциарной службы минюста.

В ходе следствия, по показаниям его племянника Гамлета Абдуллаева был проведен обыск в квартире Гурбанова, где как вещественные доказательства были изъяты автомат «Калашникова», пистолеты марок «Макаров» и «Марголин», 508 патронов, 9 магазинов и другие боеприпасы.

В связи с болезнью, Гурбанов 15 марта 2019 года был перемещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, и, несмотря на интенсивное лечение, скончался 9 июля.

В связи с обращениями супруги Гурбанова и его защитника 31 мая 2019 года была назначена судебно-медицинская экспертиза, и вынесено заключение о возможности проведения лечения в условиях его содержания под наблюдением врачей.

Информация, распространенная о смерти Гурбанова, якобы, в результате пыток, не соответствует действительности.

В период его содержания в СИЗО и лечебном учреждении от него или других родственников не поступало обращений о применении пыток, также во время обследования в ходе лечения и при осмотре тела после смерти, на нем не было обнаружено телесных повреждений или их следов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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