Генпрокуратура: Общественность была своевременно проинформирована о смерти А. Гурбанова

БАКУ/Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила еще одно заявление о скончавшемся в лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции обвиняемом Айдыне Гурбанове, передает в субботу Trend.

Проходивший лечение в медицинском учреждении Пенитенциарной службы, несмотря на интенсивные меры, скончался в 21:50 девятого июля.

На основе информации, поступившей в прокуратуру Низаминского района, следователь прокуратуры с участием судмедэксперта, представителей лечебного учреждения и понятых осмотрели палату, где проходил лечение Айдын Гурбанов, а также тело покойного.

Тело Гурбанова было отправлено 10 июля в 00:20 в Низаминское районное отделение медицинского осмотра и патологической анатомии для выяснения причин смерти. В тот же день в 10 часов судмедэксперт провел осмотр тела трупа с участием сына покойного Сулиддина Байрамова, 1988 года рождения. Во время медицинского осмотра на теле не было обнаружено никаких травм. После этого, в 13:30 тело покойного было передано супруге и родственникам.

11 июля в 10:30 в прокуратуру поступило предварительное заключение судмедэкспертов о смерти Гурбанова от болезни и в 12:00 информация была обнародована общественности Генпрокуратурой и Пенитенциарной службой министерства юстиции.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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