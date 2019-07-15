Замминистра: В Азербайджане и сегодня есть учителя не знающие свой предмет на должном уровне

15 июля 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании результатов диагностической оценки учителей выяснилось, что в системе образования работают люди, не знающие свою специальности на должном уровне, несмотря на то, что их число невелико.

Об этом сообщила заместитель министра образования Махаббат Велиева на встрече с участниками медиа тура, приглашенными для наблюдения за процессом приема учителей на работу, передает в понедельник Trend.

Комментируя вопрос о расторжении трудовых договоров с 65-и летними учителями, здоровье которых еще позволяет работать, заместитель министра отметила, что одним из факторов, учитывающихся в подобных случаях, является количество часов преподавания.

"В результате злоупотреблений и безответственности некоторых работодателей, в прошлом были взяты на работу лишние, ненужные люди. Сегодня, в некоторых школах наблюдается такое положение, что в школе всего 15 часов по отдельной дисциплине, но работают три учителя. Есть школы в которых 18 начальных классов и 26 преподавателей этого профиля. Естественно, одним из выходов из такого положения является расторжение договоров с людьми, достигшими пенсионного возраста. Также, другим фактором, учитывающимся в процессе оптимизации являются результаты диагностической оценки учителя. Если количество уроков в школе незначительно, а результаты диагностической оценки учителя низкие, нет никакого резона оставлять его в школе», - сказала она.

Велиева добавила, что если в школе большое количество часов, здоровье учителя позволяет работать дальше, и у него есть государственные награды, то возможны исключения.

Замминстра также сообщила, что при расторжении договоров с учителями начальных классов, достигших 65-и летнего возраста не все так очевидно. «Если учитель взял первый класс в 64 года, то он должен сдать класс в 68-летнем возрасте. Но это не распространяется на учителей других предметов. Если же ощущается недостаток кадров, то, ни возраст, ни баллы учителя уже не важны», - сказала она

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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