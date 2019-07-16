БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начался выбор специальностей по приему в резидентуру.

Как сообщили во вторник Trend из Государственного экзаменационного центра, кандидаты смогут сделать выбор из списка предлагаемых специальностей с 16 по 22 июля на интернет сайте eservices.dim.gov.az/erizerez/ixtisas1.

К процессу выбора специальности допускаются кандидаты, набравшие не менее 90 баллов, в том числе, не менее 40 баллов по базовым предметам, и не менее 50 баллов по специальности.

Кандидат должен выбрать специальности, соответствующие базовому высшему медицинскому образованию, ввести их коды в графе выбора специальности в электронном заявлении, в желаемой последовательности, которая берется за основу во время распределения.

ГЭЦ напоминает, что в третьем номере журнала «Резидентура» опубликованы инструкции по выбору и подтверждению специальностей, образец формы выбора специальности в «Электронной заявке кандидата», а также специальности и плановые места, по которым ведется прием в резидентуру.

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Баку, Насиминский район, улица Саламзаде 28;

Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушфига 1М

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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