В Шамахы обнаружены развалины древней мечети

17 июля 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе раскопок археологической экспедиции «Шамахы-Агсу» под руководством заведующего отделом нумизматики и эпиграфики Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, доктора философии по истории, археолога Акифа Гулиева, на территории села Галейбугурд Шамахинского района обнаружены остатки древней мечети, передает в среду Trend со ссылкой на институт.

Согласно информации, в экспедиции принял участие в качестве наблюдателя и гида сотрудник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Ясин Нуриев.

Стены, купол и части михраба мечети, сохранились до наших дней. Строение заросло кустами и по этой причине долгое время находилось вне поля зрения. Исторически, памятник считался среди местных жителей святилищем.

Гулиев сообщил, что, по преданию, близкий сподвижник пророка Мухаммеда Шейх Тамим аль-Дари приехав на Ширван приобщал к исламу местное население. После смерти он был погребен здесь, вблизи мечети. Позднее местные жители хоронили в этом месте своих умерших, превратив его в кладбище. Дальнейшие исследования археологов должны установить насколько это местное поверье соответствует действительности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афинах построили первую мечеть
Другие страны 7 июня 18:01
Новозеландская полиция предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча
В мире 21 мая 09:27
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
В мире 10 мая 03:59
В Стамбуле открылась самая большая соборная мечеть в Турции (ФОТО)
Турция 3 мая 17:13
В Стамбуле отроется крупнейшая в Турции соборная мечеть
Турция 2 мая 15:22
В Китае обнаружили куриные яйца, снесенные более 2 тыс. лет назад - СМИ
В мире 26 марта 19:00
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит тренинги для аграриев
Экономика 18:51
Грузия получила из Азербайджана до 547,6 млн кВт/ч электроэнергии
Энергетика 18:42
Грузия разрабатывает план по преодолению проблем в сфере туризма
Финансы 18:26
Легендарная Тамара Гвердцители выступит в Баку
Культура 18:20
В Азербайджане продолжает расти безработица
Бизнес 18:16
В Азербайджане выросла прядильная промышленность
Экономика 18:12
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Экономика 18:03
Валех Гафаров – единственный азербайджанец-футбольный тренер в Швеции: интервью (ФОТО)
Интервью 18:00
В Азербайджане выявлен незаконный лимонадный цех (ФОТО)
Экономика 18:00